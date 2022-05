Altro grande successo per la scuola di Dance e Fitness di Sinnai ai campionati italiani 2022, organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS).

Le ragazze guidate da Davide Fanti hanno ottenuto tre podi sfiorando per pochissimo il gradino più alto.

I risultati. Sofia Abis, seconda classificata show dance Classe B (anni 8/12); terzo posto per Chiara e Lucia Serra nel show dance duo over 17 classe AS; terza posizione anche per il gruppo danza nel show dance open classe U.

Ad un passo dal podio Chippy Pisu e Martina Marras nel show dance duo over 17 AS. “Arrivano altri risultati davvero positivi da questo campionato italiano FIDS di danza sportiva”, dice il presidente e tecnico della società, Davide Fanti. “Tutto frutto dell'impegno e della dedizione delle ragazze. Siamo felicissimi”.

Le atlete in gara. Hanno partecipato le atlete Claudia Asuni, Alessia Olla, Carlotta Locci, Chiara Gallozza, Lucia e Chiara Serra, Melissa Cao, Anna Sofia Mura, Michela Fadda, Sofia Abis, Chippy Pisu e Martina Marras, accompagnate dai tecnici federali Davide Fanti, Claudia Asuni e Claudia Floris.

