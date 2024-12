Ci sono anche tre giocatori della Raimond Sassari nella long list dei convocati dal direttore tecnico della Nazionale Italiana di pallamano, Riccardo Trillini, in vista della preparazione ai Campionati Mondiali 2025 in programma in Danimarca dal 14 gennaio.

Si tratta del portiere Giovanni Pavani e delle ali Umberto Bronzo e Giovanni Nardin, tutti protagonisti dell’ottima stagione in A Gold del sodalizio turritano e in corsa per essere tra i 18 che vestiranno la maglia azzurra nella competizione iridata.

Intanto, però, testa alle due giornate di campionato che si disputeranno prima della lunga sosta per lasciare posto al Mondiale e che vedrà la A Gold ripartire, per la terza di ritorno, l’otto febbraio.

Sabato 7 dicembre, alle 16, la Raimond farà visita al fanalino di coda Rubiera, ultimo ancora a zero, a 21 punti di distanza dai rossoblù, terzi a una sola lunghezza dalle capoliste Cassano e Conversano. E proprio i pugliesi saranno i successivi avversari della Raimond, incontro previsto alle 18.30 del 15 dicembre al PalaSantoru.

Gli altri campionati. In A Silver, la Verdeazzurro, ottava con 7 punti e reduce dalla sconfitta per 25-29 a Bologna, si appresta a ospitare a Sassari, alle 15.30 di sabato, la capolista Triste 1970, che svetta con 16 punti all’attivo.

In A1 femminile, dopo aver ottenuto il primo punto stagionale grazie al pari interno con l’Ariosto (30-30), la Lions Sassari sarà di scena a Padova alle 15 di sabato, dove proverà a ripetersi sul campo della terzultima, che la precede di una sola lunghezza. In campo nel fine settimana anche il girone B della A2 femminile. Archiviato il derby sardo che ha visto la Raimond sconfiggere a Nuoro la Città del Redentore 24-26 (11-14 p.t.), la quinta giornata prevederà alle 15 di sabato il match tra Malo e Città del Redentore e alle 11 di domenica la sfida tra le sassaresi e la capolista Mestrino. Un turno di riposo per l’altra prima della classe, la Germancar Hac Nuoro, che alle 18.30 del 19 dicembre recupererà in casa anche il match della 4ª giornata contro Brescia.

© Riproduzione riservata