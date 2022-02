Tra sabato e domenica è in programma la terza giornata di ritorno dei campionati di tennistavolo. Si comincia con il collaudato doppio incontro in contemporanea a Norbello per terminare domenica pomeriggio con la Marcozzi e la A2 femminile.

A Norbello. Nella Palestra Comunale, alle 16 scendono in campo le due squadre di casa. La formazione maschile ospita il Carrara, le ragazze attendono il TT Marco Polo. Due diversi e opposti indici di difficoltà. Il Carrara non lascia dormire sonni tranquilli. Non perde in campionato da novembre 2019, può scegliere tra gli stranieri Gacina, Pistej e Shibaev, nella top 100 del ranking mondiale, e tra gli italiani il numero uno nazionale Bobocica e il numero 5 Leonardo Mutti. Per la A1 femminile l’avversaria è l’ultima in classifica, TT Marco Polo, formazione bresciana che ha perso tutte le partite. Un’occasione per mantenere saldo il quarto posto, dove la corsa è affollata.

Sabato. Torna alla Palestra della Scuola Media numero 2 il TT Sassari per la A2 maschile. Il trio del coach Santona è balzato al quarto posto dopo il vittorioso recupero di Torre del Greco, 4-0 con punti di Poma (2), Morato e Ashimiyu. Stavolta l’avversario è il Prato, secondo in classifica ma già bloccato sul pari all’andata.

Domenica. L’asticella resta alta. Si comincia al mattino con il Quattro Mori a Casamassima contro l’Ennio Cristofaro, penultimo. Anche questo è un match che vale il quarto posto, occupato insieme al Norbello e sotto attacco anche del Teco Corte.

Nel pomeriggio scendono in campo le due squadre della Marcozzi che viaggiano insieme dirette a Napoli. Per la A1 maschile c’è la trasferta contro il Sant’Espedito, ultimo in classifica. La squadra cagliaritana è terza, e al momento la sua posizione è inattaccabile. Sulla strada del team della A2 maschile, anch’essa terza, c’è invece la Stella del Sud Napoli degli ex Rocca e Di Marino.

A2 femminile. Si gioca il penultimo concentramento prima dei playoff. Le due formazioni del Muravera sono impegnate a Novara, poco distante, a Torino gioca il Norbello Blu. A Cesenatico c’è il Quattro Mori, mentre il Norbello Giallo è di scena a Reggio Calabria.

© Riproduzione riservata