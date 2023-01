Olbia alla prova tour de force. All’orizzonte della squadra di Roberto Occhiuzzi la trasferta di sabato sul campo del Siena e la gara casalinga di martedì prossimo con la Fermana dell’ex Giandonato.

Dunque, l’altra trasferta nella tana del Fiorenzuola sabato 4 febbraio. Tre partite in 8 giorni (più trasferimenti avanti e indietro per lo Stivale) che non lasciano tempo alle riflessioni: dal basso del terzultimo posto, i bianchi puntano a superare il trittico col massimo dei punti possibile. Senza guardare troppo né ai risultati delle antagoniste dirette per la salvezza, né alla classifica.

Anche questa settimana è saltata la giornata di riposo. Olbia in campo già lunedì, all’indomani dell’1-1 subito in rimonta dal Rimini, per preparare la gara col Siena. In differenziato Sperotto, out contro i romagnoli per un affaticamento muscolare; da valutare le condizioni di Nanni, uscito dal campo domenica con una caviglia gonfia. Di nuovo a disposizione La Rosa e Biancu dopo la squalifica. Mentre sul fronte mercato tutto tace.

Dei giocatori di cui l’Olbia avrebbe bisogno per rinforzare la rosa, un centrocampista e un attaccante, di quelli che facciano più di un paio di gol a stagione, neppure l’ombra. E alla chiusura del calciomercato mancano appena 6 giorni. Un silenzio che preoccupa i tifosi, che temono di perdere la Serie C faticosamente conquistata nel 2016.

