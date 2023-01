Archiviate con soddisfazione le prime due partite del 2023 (vinte 4-3 in trasferta contro il Cos Sarrabus Ogliastra e 2-1 in casa contro l'Aprilia), l'Atletico Uri si prepara a una trasferta fondamentale in chiave salvezza: quella sul campo del fanalino di coda Nola, fissato per domenica alle 14).

La classifica è cortissima, con l'Atletico che vede davanti a se tre squadre a due lunghezze, altrettante a tre e due a quattro.

Domenica, in panchina non ci saranno ne l'allenatore Massimiliano Paba (squalificato per una giornata per doppia ammonizione), ne il suo vice Francesco Mura (squalificato dopo il rosso per proteste nel finale del match di sabato scorso), sostituiti dal preparatore dei portieri Walter Adriani. Mancherà in difesa Riccardo Fancellu che, diffidato, ha ricevuto il quinto giallo della stagione.

Confermato il silenzio stampa, si lavora sul campo e sul mercato: la settimana prossima arriverà Ruben Brandao Cardoso, difensore centrale portoghese classe 2002, nato a Santa Maria da Feira, che lo scorso anno ha giocato nella Liga Revelacao Under 23 con il Vitoria Guimaraes. Dal 2019 al 2021, ha vestito la maglia del Porto Under 19.

