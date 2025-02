Al PalaBeethoven di Quartu Sant'Elena termina con un inaspettato 0-0 il derby tra Quartu C5 e San Sebastiano Ussana. Una gara combatuttissima minuto per minuto ma che non è riuscita a sbloccarsi né da una parte né dall'altra. Entrambe le squadre, protagoniste di un primo tempo prevalentemente di studio e di un secondo con ritmi decisamente più alti, hanno creato diverse occasioni durante il corso del match, ma nessuna delle due è riuscita a far male. Al triplice fischio ci si è dovuti accontentare di un pareggio che, in chiave classifica, da una piccola boccata d'ossigeno all'Ussana mentre sta decisamente stretto ai padroni di casa quartesi.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, tenendo conto anche della gara di andata, ma noi oggi non siamo stati brillantissimi», così ha commentato Anselmo Sanna al termine dell'incontro. Parole amare quelle del 12 rossobianco, che sa di dover fare di più per poter continuare a stazionare tra le prime della classe. L'analisi di Sanna si è soffermata anche sul punteggio, decisamente inusuale nel calcio a 5: «Loro sono stati forse un po' più pericolosi al primo tempo, mentre noi siamo venuti fuori più nella ripresa. Paradossalmente, per quanto lo 0-0 nel futsal non sia un risultato comune, è un risultato giusto al netto di ciò che si è visto in campo. C'è da lavorare, dobbiamo sacrificarci di più e aiutarci di più tra di noi. Se vogliamo continuare a stare nelle parti alte della classifica, dobbiamo fare partite diverse, con più ritmo e più fame».

Per quanto questo pareggio bruci quasi fosse una sconfitta, non c'è tempo per piangersi addosso. I prossimi giorni per il Quartu saranno decisamente intensi e faticosi. Mercoledì 12 febbraio si torna in campo, sempre al PalaBeethoven, per l'esordio in Coppa Italia contro lo Spes Poggio Fidoni e sabato 15 nuovo derby, questa volta in trasferta, contro l'Elmas.

