Solo la Costa Orientale Sarda ha potuto gioire nella 28esima giornata del campionato di Serie D (girone G). La squadra di Francesco Loi, grazie alla vittoria nel derby contro l’Ilvamaddalena, ha ottenuto il quinto risultato utile consecutivo. Tredici punti nelle ultime cinque gare. Soltanto la Casertana ha fatto meglio. Nonostante le numerose assenze, la squadra sarrabese-ogliastrina continua a sorprendere. Ed ora guardare la classifica fa sicuramente più piacere. L’ultimo posto sembra un lontano ricordo. Ora occupa la nona posizione a più sei dalla linea rossa dei playout. E i playoff (parola da non pronunciare) sono a -7. Mancosu e compagni dopo la sosta avranno due impegni durissimi. Infatti dovranno vedersela con le due compagini di testa, Sorrento in trasferta e Paganese in casa.

L’Ilva resta ferma a quota ventinove punti in compagnia di Tivoli, Aprilia e Pomezia. La salvezza diretta è a soli due punti. La classifica, infatti, è cortissima. Da tanti anni non si vedeva così tanto equilibrio. Alla ripresa i maddalenini ospiteranno il Monterotondo.

Non è bastata un’ottima prestazione all’Arzachena contro la Casertana. Per i campani si è trattata della settima vittoria di fila ed ora sono a sole tre lunghezze dal duo di testa. Gli smeraldini hanno perso terreno dalla zona playoff, attualmente distante quattro punti. Il prossimo impegno sarà sul campo del Portici.

Ancora uno stop per l’Atletico Uri, il terzo di fila dopo la splendida rimonta. I giallorossi sono in zona playout con un solo punto di vantaggio su Ilva e soci. La beffa col Pomezia ha fatto sicuramente male. I laziali hanno segnato le due reti del sorpasso a cinque minuti dalla fine. Per gli uomini di Massimiliano Paba il campionato riprenderà contro la temutissima Casertana.

