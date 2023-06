Se la mancata iscrizione del Pordenone, unico dei 60 club aventi diritto alla Serie C che hanno dato forfait al momento della presentazione della domanda, apre al ripescaggio del Mantova nel potenziale girone A, nel girone B, di Olbia e Torres, l’esclusione del Siena per documentazione incompleta spiana la strada al progetto dell’Atalanta Under 23.

Con la Juventus U23 destinata al gruppo del Nord Italia, la seconda squadra della “Dea” finirebbe, infatti, qualora si venisse a creare un vuoto con la bocciatura dei toscani, in quello del Centro, nel quale dovrebbero essere confermati anche galluresi e sassaresi. Stando così le cose, i bianchi si ritroverebbero di fronte, in veste di avversario, Ludovico Gelmi, che fino a qualche mese fa difendeva i loro pali.

Il portiere arrivato a titolo temporaneo a Olbia la scorsa estate dall’Atalanta era in odore di conferma con rinnovo del prestito dai nerazzurri, ma avendo deciso i bergamaschi di dotarsi quest’anno di una “squadra B” resterà quasi sicuramente alla base per presidiare i pali di casa.

Quanto alle altre possibili avversarie, Olbia e Torres avranno a che fare con ogni probabilità pure con le retrocesse Perugia e Spal, più la “vecchia conoscenza” Arezzo, neo promossa dalla Serie D.

