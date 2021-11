Se fu vera gloria contro il Ludwigsburg si scoprirà domenica a Casale Monferrato dove la Dinamo affronta il Tortona alle 17.30. Le due squadre sono appaiate a 6 punti, con perfetto equilibrio tra vittorie e sconfitte. Si può quindi considerare uno spareggio nella corsa alla Final 8 di Coppa Italia.

Sulle spalle di Gentile e Logan. Il Banco arriva al match dopo la vittoria in Champions ottenuta con Anthony Clemmons in panchina per tutti i 40 minuti. Il play-guardia americano si è accasato ad Ankara col Turk Telekom, mentre il sostituto non c'è ancora, quindi saranno ancora Stefano Gentile e il professor Logan a incaricarsi della regia.

Difesa decisiva. Occorrerà una grossa prova difensiva per trarre l'energia e la rapidità per la transizione, evitando di dover attaccare la difesa schierata dei piemontesi. I migliori giocatori avversari sono l'ala Daum (14 punti e 6.4 rimbalzi), i veterani play-guardia Wright e Filloy (11 punti a testa), il pivot Cain, che va spesso in doppia doppia come punti e rimbalzi, e la guardia Mascolo, che segna 9 punti.

Si spera nella legge dell’ex. Per il coach Cavina è la gara dell'ex: ha allenato il Derthona per tre stagioni in A2. L'anno scorso è stato proprio il suo ex club a batterlo nella finale promozione quando era alla guida del Torino.

