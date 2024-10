Si rafforza il Tortolì impegnato quest'anno nel campionato di Promozione. La società ha raggiunto l'accordo col centrocampista Agustín Acosta, uruguaiano, classe 1996. Acosta è un mancino che abbina qualità e quantità in mezzo al campo.

La sua ultima esperienza è stata con la maglia del Ghilarza in questa prima parte di campionato, dopo aver vestito anche le casacche di Bonorva, Macomerese, Tempio e Castiadas. L'avventura in rossoblù inizierà già dalla prossima giornata, in casa, contro la capolista Tharros.

