Piccoli cestisti crescono sul parquet di Tortolì. E si fanno anche notare per le loro capacità sotto canestro. Alle finali regionali della categoria Cadetti Msp, che si sono tenute nei giorni scorsi al palazzetto dello sport di Villaspeciosa, gli atleti della Ogliastra basket, società fondata due anni fa, si sono imposti nel girone silver. La volontà del presidente, Alessandro Garuti, e del suo staff è quella di coinvolgere i giovani e i bambini del minibasket sino ad arrivare alle categorie Under 17 per offrire ai giovani, che stanno ottenendo ottimi risultati nel campionato Fip U14, la possibilità di svolgere e praticare la pallacanestro in un ambiente inclusivo e educativo.

Gli appuntamenti ora saranno il prossimo torneo di fine maggio e la festa del minibasket che concluderanno una stagione ricca di soddisfazioni.

Il club, i cui dirigenti rispondono al contatto 3457631130, aspetta anche nuove reclute per far crescere la famiglia del basket nella cittadina.

