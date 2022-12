Prima operazione di mercato, in uscita e già preventivata: il centrocampista romeno Sergio Suciu è stato ceduto a titolo definitivo al Trento, formazione che attualmente occupa il terzultimo posto nel girone A della serie C. «Al ragazzo va il ringraziamento della società per il lavoro svolto in questi mesi a Sassari e l'in bocca al lupo per il prosieguo della carriera», scrive nel comunicato ufficiale la Torres.

In estate era stato presentato come uno dei colpi migliori: nato in Romania e portato in Italia giovanissimo dal Torino che lo fa anche esordire in serie A e poi lo aveva ripreso nell'anno del ritorno nella massima serie, Suciu ha giocato in B pure con Juve Stabia e Crotone, mentre le ultime tre stagioni le ha fatte in terza serie con Lecce, Cremonese e Pordenone.

Con la maglia rossoblù ha giocato una manciata di gare all'inizio, ma dopo aver sbagliato il rigore in casa nella partita contro il San Donato Tavarnelle ha perso autostima e via via ha sempre avuto meno fiducia.

Le prossime mosse di mercato saranno intraprese appena il tecnico Stefano Sottili firmerà il contratto. Il sostituto di Alfonso Greco arriverà nell'isola il 2 gennaio.

