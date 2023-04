Tre giornate al termine, 5 punti per la certezza matematica della salvezza diretta. Occorre quindi un'altra vittoria. Magari da conquistare subito, giovedì al “Vanni Sanna” nell'anticipo del turno che le altre formazioni disputeranno sabato.

Del resto già all'andata la Torres ha battuto la Carrarese: colpaccio esterno grazie alla rete di Scappini su rigore. L'attaccante sarà assente perché riprenderà ad allenarsi coi compagni dopo Pasqua con una maschera protettiva che salvaguardi lo zigomo fratturato nel match contro l'Ancona.

Difficile possa rientrare Ruocco, ma la ricomposta coppia Scotto-Diakite con Omoregbe come cambio sembra garantire pericolosità e gol davanti.

Occorre un'altra grande partita per mettere in sicurezza la serie C e aumentare quel +4 sui playout, o almeno mantenerlo, perché poi mancherebbero solo due turni. Si respira fiducia in casa Torres e il ruppo si è ricompattato.

Un altro sforzo e la stagione sarà archiviata e si potrà pensare alla prossima potendo programmare con tre mesi di anticipo rispetto all'anno scorso.

