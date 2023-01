C'è quasi abbondanza anche se non tutti sono al meglio per la trasferta sul campo dell'Imolese. Domani il tecnico Sottili sceglierà chi portare per una gara da vincere assolutamente onde evitare di venire risucchiati dalla zona playout.

Si sono allenati col gruppo le punte Ruocco e Scotto e il centrocampista Masala. Nessuno dei tre è al cento per cento, ma avere a disposizione giocatori così importanti anche se solo come cambi è un bel passo avanti rispetto alle ultime gare giocate con tante assenze. Tanto più che non c'è più l'attaccante Luppi, ceduto in prestito al Piacenza. L'impressione è che almeno due saranno convocati.

A centrocampo rientra dalla squalifica Gianola che è in ballottaggio con Bonavolontà per una maglia da titolare.

Per quanto riguarda il mercato, operazioni sospese. Si riprenderà lunedì. Tra i nomi nuovi circolati quello del centravanti Michele Volpe, classe 1997, 190cm di altezza, che il Frosinone potrebbe richiamare dal prestito alla Pergolettese dove gioca troppo poco per girarlo proprio a Sassari. Nel campionato scorso ha segnato 4 reti con la Viterbese, ma quattro anni fa di gol ne ha realizzati 10 sempre con la stessa maglia.

