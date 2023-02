Da 1,05 a 1,33 punti di media. È questo il piccolo incremento avuto dalla Torres con l'avvento del tecnico Sottili e i quattro acquisti del mercato di gennaio.

Dopo nove gare però la squadra sassarese si ritrova a +3 dai playout nonostante i 33 punti. I motivi sono due. Il primo è noto: i punti persi per strada con clamorose disattenzioni difensive, lacuna che accomuna la Torres nelle due versioni e che riferita alla sola gestione Sottili è costata almeno 5 punti già fatti.

Il secondo motivo è che le concorrenti dirette sono riuscite nel frattempo ad accelerare. Se in nove partite i rossoblù hanno ottenuto 12 punti, nello stesso arco di tempo Recanatese, Fermana e Vis Pesaro ne hanno conquistato 14 e la stessa Olbia ne ha fatti 13. L'altra conseguenza dell'aumento di passo delle concorrenti alla salvezza diretta è che la quota salvezza si è probabilmente innalzata: 42 punti potrebbero non bastare alla Torres per evitare i playout. Occorrerà quindi ottenere nei prossimi nove turni almeno 11 punti, per evitare di essere risucchiati dalla zona spareggi.

