L'infermeria non più affollata è una notizia in casa Torres. Così come lo è una settimana senza squalifiche. Tanto più se l'avversaria di scena sabato al “Vanni Sanna” (inizio alle 14-.30) è la vice capolista Gubbio, che ha battuto le ultime quattro avversarie mantenendo immacolata la porta.

La notizia più succulenta è che la punta Ruocco è vicinissima al rientro. L'influenza ne ha ritardato di qualche giorno il recupero, ma già oggi o domani al massimo dovrebbe allenarsi a pieno ritmo coi compagni. Naturalmente non può avere la massima autonomia dopo un mese di stop per l'infortunio muscolare, ma già averlo in panchina utilizzabile anche part time sarebbe una bella iniezione di fiducia, anche perché si parla del giocatore che ha firmato 5 reti in 13 partite, uno che con le sue accelerazioni mette in crisi le difese.

Rientra poi dalla squalifica il difensore centrale Dametto.

Il tecnico Greco potrà quindi operare le scelte con più abbondanza e soprattutto avere alternative di valore in panchina. Dalla gara col Gubbio bisogna ottenere punti, per mantenersi distante dai playout (ora i rossoblù sono a +5) e avere quella serenità di classifica che può consentire anche di guardare più in alto.

