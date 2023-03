Orgogliosa e combattiva la squadra sassarese pareggia con l’Ancona: 1-1. Gara non facile, sia perché iniziata in salita dopo la rete ospite con Di Massimo, sia perché un mediocre arbitraggio ha “sporcato” la gara con alcune decisioni. Punto pesantissimo quello conquistato dal tecnico Greco al suo rientro sulla panchina rossoblù.

Torres col 4-4-2 e con Scotto dal primo minuto. L’incornata di Saporiti al 6’ sembra promettere bene, ma l’Ancona gioca coi lanci lunghi per le due ali e al 12’ Di Massimo scatta in posizione non chiara e va via a sinistra con i difensori che prima si fermano e poi rincorrono, ma è troppo tardi perché la punta pur da posizione defilata azzecca il diagonale.

La Torres prova a reagire: al 17’ il difensore Dametto stoppa e gira col sinistro come fosse un attaccante, ma la palla finisce sul palo interno sinistro e poi sfiora il palo opposto. In chiusura incornata di Scotto ravvicinata ma ancora Perucchini è attento.

Nella ripresa quasi subito rigore per gli ospiti per fallo di Pinna. Batte Di Massimo che spiazza Garau ma mette fuori. La Torres reagisce alla grande: Urso sfiora la traversa con un bolide, poi al 57’ traversone da sinistra di Scotto che sembra uscire dalla parte opposta ma ci arriva Saporiti che corregge in rete.

I rossoblù chiudono avanti e nel recupero Omoregbe esplode il diagonale che il portiere devia.

