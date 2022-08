L'avvio della campagna abbonamenti in casa rossoblù è promettente: nel giro di due giorni è stata superata la quota di 400 tagliandi venduti nell'intera stagione passata. La società sassarese non ha fissato ufficialmente un obiettivo, anche perché tradizionalmente si vendono più biglietti che abbonamenti. In ogni caso si pensa di avere una base di almeno duemila tifosi.

La Torres ha aperto anche un punto vendita momentaneo durante la Discesa dei Candelieri, mentre dalla settimana prossima inizia la vendita online. Sconti particolari alle famiglie che fanno almeno due abbonamenti, alle donne, agli Under 18 e agli Over 65, mentre per gli Under 12 sono previsti ulteriori riduzioni.

Intanto la squadra si allena agli ordini del tecnico Alfonso Greco. In vista c'è l'amichevole di domenica ad Arzachena (stadio Biagio Pirina, ore 18), che è stata avversaria nella semifinale playoff dell'anno scorso. Sarà la sesta partita, la terza nell'isola, di un precampionato più lungo del previsto dato lo slittamento dei calendari (si attende la pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso del Campobasso) e quella dell'inizio del campionato al 4 settembre.

