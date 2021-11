Niente tifosi per il derby di sabato a Sant'Anna Arresi (ore 15) l'impianto dove è costretto a giocare il Carbonia. Un handicap per la squadra mineraria ma anche per la Torres, che ha un folto seguito in trasferta.

Può essere una giornata importante la nona. Per la Torres, che ritornata al successo nel match contro l'Arzachena punta a vincere ancora e spera in un passo falso del Giugliano, capolista finora a punteggio pieno ma che domenica è di scena sul campo dell'Afragolese, terza forza del girone G.

La squadra sassarese invece è quinta, a 8 lunghezze di ritardo dalla vetta.

Pure il Carbonia arriva da un successo tonificante: il colpaccio a Genzano col Cynthialbalonga. La squadra di Suazo vuole trarre vantaggio dalle sfide della giornata: il Cynthialbalonga (un punto dietro i minerari) gioca sul terreno della vice capolista Aprilia, mentre la penultima della classe, il Monterotondo, è impegnato in trasferta con il Team Nuova Florida, che occupa il quarto posto.

Da segnalare la presenza nel Carbonia di un ex: l'attaccante albanese italiano Gjuci che due anni fa fece 3 reti in sette gare prima dell'interruzione del campionato per Covid.

