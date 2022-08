Ancora un giorno di attesa in un'estate infinita per la società e i tifosi sassaresi. Questa mattina il gruppo di avvocati che difende Campobasso e Teramo ha prima depositato le carte del ricorso al Tar del Lazio, poi verso l'ora di pranzo ha spiegato verbalmente le tesi difensive per chiedere la riammissione in quella Lega Pro dalla quale i due club sono stati esclusi per inadempienze finanziarie rilevate dalla Covisoc.

Sembra che poi la seduta del Tribunale amministrativo del Lazio sia durata un paio d'ore ma il verdetto è stato rinviato a domani mattina.

La Torres sarà ripescata solo se vengono respinti entrambi i ricorsi, perché la scelta viene fatta prima nella lista delle retrocesse dalla Serie C (in questo caso la Fermana) e poi in quella delle squadre che hanno vinto la finale playoff di Serie D.

Il Campobasso ha impostato la tesi difensiva sull'esiguità del debito (94 mila euro) e sul fatto che gli avvisi bonari non erano cartelle esattoriali. D'altro canto la società molisana risulta inadempiente per i trimestri di tre anni di fila (2019, 2020 e 2021) e non ha rispettato le indicazioni della Figc. Andare contro la giustizia sportiva potrebbe essere poi un pericoloso precedente.

Già ora la Figc ha spostato di qualche giorno la pubblicazione dei tre gironi di Lega Pro (giovedì) e la diramazione del calendario (venerdì).

