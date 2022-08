Domenica di riposo per la squadra sassarese che da giovedì si allena a Sassari, sul campo sintetico della Lanteri. Il lavoro riprenderà domani agli ordini del tecnico Greco. Lavorano a parte Lisai, Masala Ferrante, rientrati anzitempo dal ritiro di Arona per recuperare gli acciacchi da preparazione.

Intanto il direttore sportivo Andrea Colombino stringe i tempi per firmare qualcuno dei giocatori che in prova hanno ben figurato. Basta aggiungerne quattro o cinque ai 15 sotto contratto (14 confermati dalla stagione passata) e la squadra è quasi pronta, anche perché con i fuori quota la Torres è ben messa, considerato che in serie C i giovani da schierare contemporaneamente sono solo tre e non quattro come in serie D dove oltretutto sono obbligatori giocatori di età più giovane.

Radio mercato dà poi l'interessamento per Matteo Ardemagni, attaccante di 35 anni, nella stagione passata al Siena (Serie C) ma con una sterminata carriera in B dove ha indossato le maglie di Cittadella, Atalanta, Padova, Modena, Perugia, Avellino e Ascoli (persino qualche gara in A col Chievo) segnando oltre cento reti. L'operazione non è semplice, ma se venisse chiusa, il reparto d'attacco sarebbe di ottimo livello considerate le conferme di Diakite e Scotto più i giovani Ruocco e forse anche Campagna e Sanat, altri due fuori quota.

