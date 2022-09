Il riscatto c'è stato e le novità tattiche e di rendimento sono ben superiori al punto portato via da Cesena con pieno merito. La squadra sassarese è finalmente entrata nel clima della Serie C e il tecnico Alfonso Greco ha commentato soddisfatto a fine partita “Lo spirito è quello giusto”.

Chissà se il passaggio al 4-4-2 è definitivo oppure resterà un modulo da trasferta contro avversarie quotate. Domenica arriva l'Imolese e si capirà se l'allenatore rossoblù intende affidarsi a uno schieramento con due esterni per ogni fascia e solo due attaccanti o se ritornerà al 4-3-3. Va detto pure che l'assenza di Scotto, Sorgente e Luppi (in panchina già domenica?) non facilita la messa in campo del tridente.

In attesa del rientro dei due bomber, è Ruocco il leader dell'attacco: secondo gol dopo quello contro il San Donato Tavarnelle. E' il giocatore tra quelli confermati che insieme ad Antonelli si è calato più in fretta nei ritmi e nei ridotti spazi della Terza Serie.

Domenica arriva l'Imolese, reduce dal pesante poker subito in casa per mano del Siena: 4-0. La Torres non potrà disporre dei due esterni Gianola e Liviero, espulsi e quindi squalificati. Qualche alternativa a centrocampo c'è con Lisai, Tesio, Masala e Bonavolontà pronti ad entrare.

© Riproduzione riservata