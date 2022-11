Far crescere i giovani secondo i valori del rispetto per il gioco, i compagni e gli avversari. E' l'obiettivo del master sui valori sportivi organizzato dalla Torres con la Fondazione Sef Torres 1903, nata otto anni fa con l'intento di promuovere i valori originari della Sef Torres.

L'iniziativa, rivolta alle squadre rossoblù Under 17, è stata presentata questa sera nella Biblioteca Comunale di Sassari.

Dieci gli incontri con personaggi sportivi. Il primo avrà come protagonista il presidente della squadra sassarese, Stefano Udassi, uno dei giocatori simbolo della squadra degli Anni Novanta e primi Anni Duemila. Tratterà il tema del rispetto per la Storia, la maglia e la tradizione del club rossoblù. Simbolo del basket a Sassari, Emanuele Rotondo, parlerà invece del rispetto per la squadra.

Tra i relatori anche il pugile Tore Erittu, ex campione italiano e del Mediterraneo dei massimi leggeri, ora istruttore, che tratterà il rispetto per l'avversario, i propri compagni e la diversità.

Come premio finale per i ragazzi, un corso master in una società di calcio inglese da tenersi in estate.

© Riproduzione riservata