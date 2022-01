La squadra sassarese è pronta a tornare in campo, ma per un recupero certo (mercoledì 26 contro l'Afragolese) c'è il dubbio sulla partitissima contro la capolista Giugliano che ha appena chiesto di rinviare la partita di domenica 23 contro il Cynthialbalonga a causa di alcune positività nel gruppo squadra.

Comunque la vice capolista Torres si concentra sulle partite sicure. Domenica a Usini contro l'Atletico Uri (inizio alle 14.30) la prima gara dell'anno, dopo quasi un mese di sosta. E non sarà semplice ritrovare ritmo e intensità di gioco.

Il recupero. Viaggio in Campania per affrontare la terza in classifica, l'Afragolese in una sorta di spareggio tra inseguitrici del Giugliano. La partita è stata rinviata già due volte, perché entrambe le formazioni hanno avuto alcuni giocatori positivi.

Domenica 30 invece è in programma il big match col Giugliano, ma attualmente è impossibile prevedere se la gara si disputerà o verrà rinviata.

