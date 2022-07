Meno cinque al Consiglio Federale che il 28 luglio sancirà il ritorno della squadra sassarese in Serie C dopo otto anni di assenza. Intanto la Torres è da ieri in Piemonte per il ritiro, sino al 5 agosto: base Arona, campo di allenamento in erba a Dormelletto, a neppure 4 chilometri. Temperature alte come in Sardegna, ma l'abbondanza di alberi dà una maggiore sensazione di fresco e aiuta a respirare meglio.

Il tecnico Alfonso Greco lavora con una ventina di giocatori. Di questi quasi due terzi sono già sotto contratto il resto sono under chiamati ad aiutare il gruppo - e mettersi in evidenza - in attesa dei nuovi arrivi portati in dote dal mercato. Manca il bomber Gigi Scotto rimasto a Sassari per proseguire il recupero dopo l'operazione a un piede.

Martedì 27 luglio prima amichevole ufficiale della nuova stagione, contro la Primavera del Milan. Un test per riprendere confidenza col calcio giocato, anche se quest'anno la pausa tra la fine del campionato e l'inizio della preparazione è stata cortissima, dato che i rossoblù hanno giocato la finale dei playoff di serie D l'8 giugno, appena un mese e mezzo fa.

