Olbia e Torres in campo oggi in occasione della 5ª giornata del campionato di Serie C.

Qui Torres. Aprono i sassaresi alle 14.30, ospiti della Recanatese allo stadio “Helvia Recina” di Macerata. Forte dell’ultimo innesto, l’attaccante ex Reggiana Scappini, la squadra di Alfonso Greco va a caccia del primo successo della stagione sul campo della matricola marchigiana, un punto in più in classifica e a secco di vittorie come la Torres.

Qui Olbia. Gara interna, invece, per l’Olbia, che al “Bruno Nespoli”, a partire dalle 17.30, affronta la vice capolista Siena: tra gli ex della sfida Arras, tra gli assenti il “big” Paloschi, fermato da un risentimento muscolare. Dopo due sconfitte consecutive, l’ultima pesante (0-3) in casa del Rimini, anche la squadra di Roberto Occhiuzzi punta al bottino pieno dei 3 punti. Buone nuove si registrano, intanto, in difesa, dove, dopo due turni a riposo forzato per infortunio, rientra Emerson.

Per questioni di ordine pubblico, su richiesta del Gos la biglietteria dello stadio chiuderà mezz'ora prima del fischio d'inizio della partita.

© Riproduzione riservata