La Raimond Ego Sassari, che una settimana fa ha iniziato la preparazione in vista della prossima A Gold di pallamano, ha presentato la 5ª Handball Cup - Banco di Sardegna, torneo preseason di spessore organizzato dalla società turritana al PalaSantoru.

Gli avversari della compagine guidata da coach Zupo Equisoain, a cui nel frattempo si è unito il regista portoghese classe 1997 Miguel Gomes, saranno i campioni d’Italia della Junior Fasano, i bosniaci dello Sloboda Tuzla e i rumeni del Potaissa Turda.

Il torneo si aprirà il 19 agosto con le semifinali, in programma alle 18.30 e 20.30, e si concluderà l’indomani con le finali che, alle 17 e alle 19, decreteranno vincitori e piazzamenti.

«La “Handball Cup – Banco di Sardegna” rappresenta ormai da cinque anni una tappa fissa della nostra stagione. Questo torneo internazionale ci consentirà di capire qualcosa in più sul nostro valore e ci permetterà di mettere minuti nelle gambe in vista delle partite ufficiali. Avere l’opportunità di affiancare alle prime due squadre del nostro campionato, due compagini abituate a giocare le competizioni europee, sarà anche un’opportunità per il nostro movimento», ha sottolineato il ds sassarese Andrea Giordo. «Mai superfluo sottolineare quanto sia fondamentale, nell’organizzazione di una kermesse di livello come questa, l’apporto di un main sponsor come il “Banco Di Sardegna”, istituto di credito che, fin dalla prima edizione, crede in questa manifestazione donando linfa vitale alla stessa. Confidiamo di offrire al pubblico un grande spettacolo di pallamano, nella speranza di continuare a far crescere il nostro pubblico con eventi trainanti come questo».

Campionati femminili. La Lions Sassari 2012, ripescata nella massima serie femminile, ha confermato l’arrivo di Andrea Lerena Colunga, terzino spagnolo classe 2002. Le leonesse esordiranno il 9 settembre in casa della Casalgrande Padana e il 16 settembre debutteranno al PalaSantoru contro il Mezzocorona.

© Riproduzione riservata