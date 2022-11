Il Tonara (Promozione, girone B) cercherà di limitare i danni da qui alla riapertura del mercato. I rossoneri, dopo sei giornate, non hanno conquistato ancora un punto. “Dal mio arrivo, con la società”, dice il tecnico Gianni Lutzu, “abbiamo condiviso il fatto che la rosa non è certamente all'altezza di disputare il campionato di Promozione. E’ composta da troppi ragazzi inesperti ai quali non si può chiedere di affrontare l’intera stagione facendo gravare su alcuni, troppo pochi, anche se calciatori di esperienza, le sorti di una squadra gloriosa come il Tonara. Il mercato di riparazione è prossimo”, prosegue Lutzu, “ma allo stesso tempo ancora lontano e solo l'arrivo di un buon numero di giocatori di categoria potrà creare i presupposti per tentare l'ardua risalita in classifica. La società si sta muovendo sul mercato già da qualche giorno con l'obiettivo di trovare giocatori da tesserare a dicembre. Al momento giocheremo e vivremo alla giornata”, dice ancora, “nel vero senso del termine, guardando al nostro unico obbiettivo settimanale: cercare di fare punti. Solo alla fine della stagione valuteremo se tutti noi, giocatori, staff tecnico e società, avremo fatto quanto necessario per arrivare ad una salvezza oggi assai difficile”. La prossima gara si gioca sabato contro l'Abbasanta. “Sarà un ulteriore banco di prova difficilissimo perché saremo privi di due dei pochi giocatori "esperti". Possiamo usare una citazione per descrivere il difficilissimo momento: piove sul bagnato”.

