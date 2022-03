Soddisfazione in casa La Palma Monteurpinu per la convocazione di Tommaso Piro (classe 2003) al raduno della rappresentativa nazionale dilettanti Under 16 (con lui ci sono altri tre ragazzi sardi: Domiziano Tirelli (Sant’Elena), Emanuele Carta (Torres) e Giovanni Luppu (Oliena Calcio). Il tecnico della rappresentativa è Andrea Albanese.

Il debutto. L’appuntamento è per mercoledì 23 marzo al Centro Sportivo “Fiorini – Tre Fontane” a Roma. Piro, cresciuto nell’Atletico Calcio 2014, è arrivato al La Palma due anni fa. Nella stagione in corso ha iniziato con i ragazzi della sua categoria ma si è ben presto messo in evidenza ed è stato convocato in prima squadra (Promozione) dal tecnico Igor Piro.

Un predestinato. Centrocampista centrale, dotato di ottima tecnica e visione di gioco, predisposto al sacrificio e che già mostra grande personalità a dispetto dei suoi 16 anni non ancora compiuti. Ha conquistato così la fiducia di tecnico e compagni, collezionando già ben 16 presenze nel campionato di Promozione. “Tommaso Piro”, dice l’allenatore Igor Piro, “è il frutto della collaborazione tra La Palma e Atletico Calcio 2014. Un sodalizio che ha come obiettivo primario valorizzare e far crescere i giovani del vivaio”.

© Riproduzione riservata