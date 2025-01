Doppia convocazione in azzurro per la Dinamo Women. Il coach Andrea Capobianco ha chiamato in nazionale l'ala Silvia Pastrello e l'alapivot Sara Toffolo per le gare di Qualificazione a Women’s EuroBasket 2025.

Le due giocatrici prenderanno parte al raduno che inizia il 2 febbraio a Castel San Pietro Terme (Bologna). La prima partita si giocherà giovedì 6 febbraio al PalaCattani di Faenza contro la Germania (ore 20.30, diretta Sky Sport). Dopo la sfida alla nazionale tedesca le Azzurre voleranno a Brno per affrontare la Repubblica Ceka domenica 9 febbraio alle ore 16.00 (diretta Sky Sport).

L’Italia è già qualificata come Paese ospitante in virtù del girone che sarà giocato al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno.

