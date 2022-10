Dopo il 2-2 della Torres ieri in casa con la Vis Pesaro oggi pomeriggio tocca all'altra sarda di Serie C. Alle 14.30 l'Olbia di Roberto Occhiuzzi sarà ospite della Fermana, imbattuta dalla prima giornata del Girone B. Stesso turno in cui i galluresi hanno conquistato l'unica vittoria, 1-0 al Pontedera allo scadere seguito da due pareggi e altrettante sconfitte. Assenti Fabbri e Minala oltre a Nanni, Palesi e Secci.

Serie D. Ad aprire è l'Atletico Uri, che riceve alle 13.30 la Paganese: i giallorossi di Massimiliano Paba cercano la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico, dopo quella di Tertenia otto giorni fa sul COS Sarrabus-Ogliastra. La formazione di Francesco Loi gioca invece alle 14.30 in casa della Casertana: avvio non certo all'altezza, con tre sconfitte su quattro giornate. L'Ilvamaddalena va in Campania, alle 15 a Portici contro una squadra a pari punti: per la neopromossa la possibilità di andare in vetta alla classifica è sfumata allo scadere mercoledì, subendo l'1-1 dalla Palmese. A +1, migliore delle sarde, l'Arzachena che ospita sempre alle 15 la Lupa Frascati per proseguire il percorso netto al "Biagio Pirina".

Eccellenza. Riposa il Budoni capolista a punteggio pieno, tocca alle inseguitrici. Il Latte Dolce secondo a -5 è a Cagliari, sul campo della Ferrini quarta: il big match di giornata. Interessantissimo anche Lanusei-Villacidrese, col capocannoniere Ryduan Palermo che proverà a superare anche Marco Manis per migliorare il suo impressionante score di otto gol in sei presenze. Il Taloro ospita una Nuorese in grossa difficoltà, Sant'Elena-Monastir si gioca a Cagliari in via Crespellani. Completano Arbus-Bosa, Carbonia-Calangianus, Iglesias-Ossese e San Teodoro-Li Punti, ieri Tharros-Ghilarza 0-2. Per tutte il via alle 16.

Promozione. Dopo i tanti anticipi di ieri alle 16 si completa la prima giornata. Dal Girone A oggi solo Gonnosfanadiga-Verde Isola, Orrolese-Andromeda e Villasimius-Cortoghiana. Nel B cinque partite, coi debutti di Tortolì (a Fonni alle 17) e Idolo (in casa con l'Arborea), il neopromosso Barisardo ha il Terralba Francesco Bellu poi Abbasanta-Bittese e Tonara-Santa Giusta. Nel C Buddusò-Macomerese, Lanteri Sassari-Luogosanto e Porto Torres-Oschirese.

© Riproduzione riservata