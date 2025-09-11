Il turritano Gabriele Arras si è aggiudicato il titolo Italiano a squadre miste - arco tradizionale under 20 - con Martina Figus al Campionato Italiano Assoluto 3D che si è svolto a Pollino, in provincia di Trapani.

I portacolori dell’Asd Arcieri Torres Sassari hanno conquistato il gradino più alto del podio battendo in finale 68-61 gli Arcieri di Avalon (Garinei e Bianchi).

Titolo italiano nell'arco nudo under 20 anche per Matteo Dessì dell'Asd Annuagras Nurachi. «In un anno che sta regalando grandi gioie allo sport turritano, arriva un nuovo trionfo a confermare il talento dei giovani turritani», hanno detto il sindaco Massimo Mulas e l’assessora allo Sport, Gavina Muzzetto. «I nostri atleti continuano a distinguersi e portare prestigio alla nostra città, per la quale lo sport è una parte vitale dell’identità e della quotidianità cittadina.», aggiungono.

Gabriele Arras ha ottenuto anche la medaglia d’argento nell’arco tradizionale maschile under 20, dove è stato battuto in finale da Alessandro Ganini dell’Arcieri Tre Torri con il punteggio di 45-40.

Nel femminile argento anche per Eleonora Lai (Arcieri Torres Sassari). Nella long bow terzo posto per Samuele Bonelli (Arcieri Galluresi) e nella tradizionale femminile medaglia di bronzo per Martina Figus.

