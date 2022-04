E’ sfida a distanza tra Maximiliano Timpanaro del Tortolì e Andrea Sanna (Tharros) per la classifica dei capocannonieri del girone B di Promozione. Le due squadre, alle quali appartengono, si stanno contendendo anche il salto in Eccellenza. Gli oristanesi hanno due punti di vantaggio. Timpanaro è davanti con venti reti. Una in meno per Sanna. Terza posizione per Sebastiano Canu (Buddusò).

Nel girone C, primo posto intoccabile per Domenico Saba con ventidue marcature. Dietro di lui il vuoto. A dodici reti: Pintus (Lanteri), Davide Budroni (Oschirese), Aloia (Tempio).

Nel girone A di Promozione, torna al comando Francesco Pinna del Gonnosfanadiga, balzato a dodici. Undici sigilli per Alessandro Siddu Sigma e Antonio Pili (Villasimius).

GIRONE A

12 RETI: Pinna (4 rig.) (Gonnosfanadiga).

11 RETI: Siddu (Pro Sigma); Pili (6 rig.) (Villasimius).

10 RETI: Iesu (3 rig.) (Cortoghiana); Fanni (3 rig.) (Monteponi); Cacciuto (5 Paulese, 5 Quartu 2000); Achenza (2 rig.) (Villamassargia);

9 RETI: Ligas (1 rig.) (Pro Sigma).

GIRONE B

20 RETI: Timpanaro (Tortolì).

19 RETI: Sanna (1 rig.) (Tharros).

16 RETI: S. Canu (3 rig.) (Buddusò).

11 RETI: Atzeni (3 rig.) (Arborea); Omar (Paulese); Noli (Tonara).

GIRONE C

22 RETI: Saba (6 rig.) (Usinese).

12 RETI: Pintus (Lanteri); D. Budroni (Oschirese); Aloia (1 rig.) (2 Siniscola, 9 Tempio).

11 RETI: Cissè (Calangianus); Zela (1 rig.) (Posada); M. Sanna (Thiesi).

10 RETI: De Santis, Kozeli (2 Porto Cervo) (Luogosanto); Raspitzu (4 rig.) (San Teodoro).

