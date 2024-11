Poker di vittorie per la Confelici Carni Cagliari, che sbanca anche il parquet della Stella Ebk Academy nello scontro al vertice della Serie B Interregionale (71-70 il risultato) e guadagna la vetta solitaria in attesa dei risultati di domenica delle dirette rivali Pescara e Palestrina.

A Roma decide un canestro a fil di sirena di Thiam, migliore in campo per i granata con 19 punti e tanta sostanza nella lotta vicino ai tabelloni. Ma coach Manca può gioire per un'altra prova di forza del collettivo, capace di mandare al tappeto una delle compagini più attrezzate del lotto ottenendo la settima affermazione in 9 turni di campionato.

La gara. Nella Capitale è andata in scena una partita sempre condotta sui binari dell'equilibrio: escluso un primio allungo dei laziali (10-4 dopo pochi minuti) le due formazioni sono sempre rimaste sul terreno del punto a punto.

La sfida si è decisa interamente negli ultimi 2 minuti: con una tripla e un canestro in contropiede, Potì ha regalato il +3 all'Esperia (69-66). L'esterno avversario Pillastrini ha accorciato per i suoi, e a 2 secondi dalla fine è riuscito a ribaltare il punteggio con due tiri liberi realizzati dopo un fallo dello stesso Potì. Sul timeout seguente, coach Manca ha disegnato sulla sua lavagnetta uno schema che ha colto di sorpresa la Stella Ebk, preoccupata da una soluzione per i tiratori Potì o Giordano. Il pallone, invece, è andato a Thiam, che con grande freddezza ha attaccato la linea di fondo trovando il canestro della vittoria proprio sul suono della sirena. Alla fine è stata festa grande per i cagliaritani, seguiti in trasferta da un gruppo di sostenitori.

Stella Ebk-Esperia 70-71

Stella Ebk Roma: Forconi 6, Dudik, Agbara 2, Quarone 2, Melvin ne, Agosto ne, Ntsourou 5, Doumbia 8, Lumena 7, Diomede 24, Borghesi ne, Pillastrini 16. Allenatore Finelli

Confelici Carni Cagliari: Manca 5, Cabriolu 5, Potì 14, Giordano 6, Villani ne, Thiam 19, Picciau 6, Locci 4, Maresca 9, Pili ne, Sanna 3. Allenatore Manca

Parziali: 20-18; 40-36; 52-52

