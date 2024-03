Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno in casa Tharros. Il patron Tonio Mura, a fine stagione, ha deciso di lasciare.

«Mi faccio da parte – commenta Mura – non so se il presidente Marco Lilliu farà lo stesso, ma io a fine stagione lo farò. Ci tengo a lasciare la società al massimo livello regionale».

Parole che arrivano dopo il 4-4 contro il San Teodoro di domenica scorsa e a pochi giorni dalla sfida contro la Villacidrese, snodo fondamentale verso la salvezza. «Sono arrivate delle critiche che non mi sono piaciute – prosegue il Patron – Io non amo i social, ma a questo punto invito quelle persone che criticano a farsi avanti e mettersi in gioco».

Attualmente la Tharros ha la squadra maschile in Eccellenza e una formazione femminile che la stagione scorsa ha ottenuto il pass per la Serie C nazionale. «Cinque anni fa – commenta - mi sono prodigato, ho dato tanto ma le risposte non sono state all’altezza. Ho cercato di stimolare l’ambiente, ma non è servito».

Mura rilevò la società a fine 2019, con la squadra in Prima Categoria, all’ultimo posto. Negli anni una salvezza miracolosa, poi la risalita, prima in Promozione, a seguire in Eccellenza.

«E una struttura riqualificata – afferma Mura – con una gestione del campo per i prossimi 15 anni. E’ arrivato il momento che chi ha idee e ha a cuore le sorti della Tharros si faccia avanti, si presenti e con chiarezza dica quello che secondo loro manca e si può fare, per non veder svanito il lavoro fatto in questi anni».

