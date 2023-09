Mauro Testa e Alessandra Pezzulla hanno vinto la 15esima edizione dell'Open Città di Carbonia. Il torneo ha visto la partecipazione di 85 atleti (66 nel tabellone maschile e 19 nel femminile).

Nel maschile, l'alfiere del Tennis Elmas, numero 2 del seeding, ha messo in fila tre portacolori del Tc Cagliari: prima ha dovuto lottare per avere la meglio 6-2, 1-6, 6-1 su Edoardo Pilia nei quarti, poi ha battuto 6-2, 6-4 in semifinale Diego Pinna, spuntandola contro Riccardo Ciulli al termine di un match tiratissimo fino al 6-7(4), 7-5, 6-2.

Per Ciulli, dopo il doppio 6-4 sul qualificato “padrone di casa” Edoardo Zolo nei quarti, era arrivato il 6-3, 6-3 in semifinale ai danni della testa di serie numero 1 Dario Nicolini (Tennis Elmas)

Nel femminile, Pezzulla (Ct Decimomannu) ha esordito con il 6-2, 6-1 in semifinale sulla compagna di circolo Sara Farci, per poi superare Francesca Mostallino (Tc Cagliari) con un doppio 6-2. In semifinale, Mostallino non ha lasciato game a Maria Panarello (Sporting Ct Quartu).

© Riproduzione riservata