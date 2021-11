Mauro Testa e Alessia Manca si aggiudicano l'undicesima edizione dell'Orange Cup, torneo open di tennis che ha visto 107 atleti (87 nel maschile e 20 nel femminile) confrontarsi sui campi del Poggio Sport Village.

Nel tabellone maschile, l'alfiere del Quattro Mori Tennis Team (2.7) si è imposto in rimonta su Paolo Emilio Cossu Floris (2.8, Tc Cagliari) vincendo 5-7, 6-3, 10-7.

Nella finale femminile, la portacolori del Ct Decimomannu (2.6) non ha concesso neanche un game a Laura Saba (3.4, Ct Carbonia).

Per la Terza categoria maschile, successo 6-3, 6-2 per il 3.3 Filippo Clemente (Tennis Elmas) sul pariclassifica Tommaso Rinaldi (Quattro Mori Tennis Team).

Finali diametralmente opposte in Quarta categoria: tra gli uomini, il 4.1 Roberto Dessì (Sporting Ct Quartu) l'ha spuntata 6-4, 2-6, 14-12 sul pariclassifica Francesco Spada (Ct Decimomannu) mentre, nel femminile, coppa alla 4.2 Eleonora Atzei (Quattro Mori Tennis Team), visto l'infortunio in avvio della 4.1 Gaia Serra (Poggio Sport Village).

Nel tabellone 4.nc maschile, vittoria per il giocatore del circolo ospitante Francesco Contu, 6-2, 6-0 su Andrea Porceddu (Il Parco Monreale).

