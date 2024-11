Viaggiano a gonfie vele Mogorella e Barbagia Sport nel girone C di Terza categoria. La squadra che rappresenta tre paesi (Belvì, Gadoni e Aritzo) ha battuto, nello scontro diretto, il Siamanna, ora costretto a rincorrere e sorpassato in classifica dalla Narboliese che ha espugnato il campo del Palmas Calcio. Con una doppietta del bomber Cuccu, il Mogorella ha piegato l’Oniferese. Primo successo per il Nuragus guidato dal tecnico di Laconi, Mauro Argiolas. La società, che rappresenta il piccolo paese di poco più di 800 abitanti, è ambiziosa. «È una nuova società nata nel 2023», dice il segretario Claudio Tola, «dopo dieci anni di inattività. Nella passata stagione abbiamo creato delle basi solide a livello societario e cercando di recuperare diversi ragazzi, soprattutto della zona». Il presidente è Maurizio Serras, il vice Gianmarco Concas, cassiere Mauro Mura, consigliere Federico Orrù e collaboratore del tecnico e responsabile marketing Federico Trudu. Come detto, domenica la prima vittoria (4-3) contro l’Arcidano.

«Abbiamo avuto delle difficoltà nelle prime due giornate, causa diverse assenze», continua Tola. «Contro l’Arcidano i ragazzi hanno disputato una grande partita meritando i tre punti». Protagonisti l’attaccante Alessio Atzori, autore di una tripletta, e Gianluigi Masili, noto “Cico”, uomo di esperienza ex Villanovatulo, che ha segnato un eurogol su punizione. «L’obiettivo? Il salto di categoria ma siamo consapevoli che è un girone agguerrito».

Nel girone A, ancora un successo per il Barbusi. La squadra giallorossa si è imposta di misura sul campo della cenerentola Fluminese. Tengono il passo, a meno due dalla vetta, Atletico Uta e Teulada, vittoriose rispettivamente contro San Biagio Villasor e Is Urigus.

Nel girone B, quello cagliaritano, il Kalagonis blocca la capolista Mulinu Becciu. Cade a sorpresa, dopo due vittorie, la Burcerese: sconfitta (5-1) pesantemente dal Maracalagonis, ora quinto a due lunghezze dalla prima piazza. Seconda vittoria in altrettante partite per il Belvedere Villasalto che ha già scontato il turno di riposo.

Nel girone E, dopo quattro turni Monte Muros e Ebadottu sono a punteggio pieno. All’inseguimento, con un gap di tre lunghezze, Nughedu e Turalva (una partita in meno). Nel girone F, la Viddalbese vince ancora (0-4 sul campo dell’Ale.Castiglia) e stacca la Baddelonga, bloccata in trasferta dalla Fulgor. Nel gruppo G. Il Loiri Calcio, vincente con l’Aglientu, comanda ora da solo. L’Atletico Tomi’s è stato infatti fermato (2-2) dalla Juve Lauras.

© Riproduzione riservata