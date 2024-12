È sempre il Mulinu Becciu a dettar legge nel girone B di Terza categoria. Nella sesta giornata, la squadra cagliaritana ha conquistato la quarta vittoria stagionale, battendo in trasferta l’Accademia Dolianova “B”. La capolista ha sempre il fiato sul collo del Belvedere Villasalto e del Calcio Kalagonis, vittoriose rispettivamente contro Maracalagonis e Stella Azzurra Guasila. Il Belvedere Villasalto vuole recitare un ruolo da protagonista. «La squadra è stata rifondata tre anni fa», dice il presidente, Mauro Frau. «Il calcio a Villasalto c’è sempre stato, dagli anni Sessanta. Con mille sacrifici andiamo avanti. Rappresentiamo un paese con poco più di 900 abitanti. Non ci sono praticamente fondi. La rosa è formata per la gran parte da giocatori del posto. Solo tre ragazzi sono di fuori. Siamo l’unica squadra - sottolinea Frau – che sta resistendo nel Gerrei. Non ce ne sono altre che partecipano ai campionati Figc». L’obiettivo? «Cercare di tenere il gruppo e magari anche vincere il torneo. La Seconda categoria sarebbe un traguardo storico per Villasalto. Siamo consapevoli che ci sono squadre ben più attrezzate della nostra come la capolista Mulinu Becciu».

In panchina l’allenatore-giocatore Mauro Semeraro. Sabato scorso la vittoria (3-2) col Maracalagonis. A segno Matteo Melis (doppietta) e Lorenzo Cappai. «Eravamo avanti di due reti - chiude Frau – ma gli avversari hanno raggiunto il pari. Nel finale il gol vittoria di Melis».

Nel girone A, procede incontrastata la marcia del Barbusi che ha conquistato la sesta vittoria su altrettante gare. I giallorossi hanno travolto (5-1) il Parco Cross Città di Serrenti. Frena invece il Teulada, bloccato (2-2) a Carloforte ed ora a meno quattro dalla vetta. In terza posizione, il Villaperuccio, che ha riposato, è stato agganciato dall’Atletico Uta.

Nel gruppo C, il Barbagia (con una partita in meno) ha battuto ed agganciato in vetta il Mogorella. In prima posizione pure l’Oratorio Terralba, vittorioso sul campo del Sili.

Nel girone E, il Monte Muros si è aggiudicato lo scontro diretto col Nughedu centrando la settima vittoria. In seconda posizione c’è ora solo il Turalva, a meno tre. La Morese ha scalzato nella terza piazza il Nughedu.

Nel gruppo F. Viddalbese sempre in vetta a punteggio pieno. Segue la Turritana a tre lunghezze e Deportivo Baddelonga e Santa Lucia Sennori (ha sconfitto il Cus Sassari, scivolato dalla seconda alla quinta posizione) a cinque.

Infine, nel gruppo G l’Atletico Tomi’s Oschiri ha piegato (2-1) e scavalcato in prima posizione il Loiri. La nuova capolista ha un punto di vantaggio. Solo un pareggio per l’Audax Padru, staccato di quattro punti dalla prima della classe.

