Nel girone A di Terza categoria, il Teulada aggancia in vetta il Villaperuccio. Nella lotta al vertice si inserisce di prepotenza il Carloforte 1928 del presidente Marco Boggio che, contro il Nora Nuraminis, ha centrato la decima vittoria di fila, portandosi a sole tre lunghezze dalla vetta. Sette a uno il risultato finale (triplette di Concotti e Mouzai e una rete di Arrais). La squadra è affidata a Nicola Lazzaro, insegnante di educazione fisica che in passato ha indossato le maglie di Selargius in Serie D, La Palma in Eccellenza, Iglesias, Carloforte e Carbonia in Promozione. Completano lo staff tecnico gli ex giocatori dei tabarchini Francesco Rivano (ex capitano), Stefano Biggio e Luca Garau.

Il preparatore dei portieri è Luigi Masnata. Il capitano della squadra è Giuseppe Biggio. «La scorsa estate si è deciso di riproporre la prima squadra», esordisce Lazzaro, «per dare spazio ai ragazzi di Carloforte che per diversi motivi erano fermi o giocavano in altre società. La rosa è composta da soli carlofortini, giovanissimi. Contro il Nora abbiamo finito l’incontro con otto ragazzi sotto i ventuno anni. Non ci aspettavamo subito questi ottimi risultati. Ad inizio stagione abbiamo stentato. Molti giocatori erano fermi e i giovani al debutto ancora acerbi. Dall’ottava giornata, ad eccezione del pareggio col Barbusi, abbiamo sempre vinto».

Nel girone di ritorno 21 punti in 7 partite. Battute pure le due squadre di testa (con il Villaperuccio decisivo il gol di Lazzaro che per necessità ha giocato alcuni spezzoni di gara). Il primo posto? «Non dipende solo da noi. Cercheremo di fare il massimo sino alla fine. L’obiettivo è promuovere i giovani e avere un’identità di gioco. Cerchiamo di costruire le azioni dal basso giocando palla a terra. Il lavoro sta ripagando». Carloforte è già una bella realtà: i Giovanissimi hanno vinto il campionato provinciale, gli Allievi ci sono vicini e la Juniores ha chiuso al quinto posto. «Tutto questo», chiude Lazzaro, «ha riavvicinato il pubblico».

Nel girone B, il Mulinu Becciu ha travolto (0-7) il Real Parteolla e adesso ha un vantaggio di 4 punti sul Calcio Kalagonis che ha riposato. Nel gruppo C, l’Oratorio Terralba con risultato tennistico (0-6) si è imposto sul campo dell’Oniferese. Nel gruppo E, lo scontro diretto Monte Muros-Turalva è terminato 1-1 con la capolista che mantiene 12 punti di vantaggio. Nel gruppo F, la Viddalbese ha piegato (0-2) la Nurrese ed è a un punto dalla Seconda categoria. Nel girone G, l’Atletico Tomi’s cade (2-0) contro l’Unione Sportiva Pausania e viene raggiunto in cima dal Loiri che ha vinto (0-2) con l’Arzachena 2015.

© Riproduzione riservata