Nel girone A di Terza categoria, la nona giornata ha registrato il tracollo dell’ex capolista Barbusi, travolta (8-0) e scavalcata in prima posizione dal Teulada. Le reti di Melis, Cinus, Bonacalza, Etzi, Pinna (doppietta), Floris e Brontu. La squadra di Ivan Trogu condivide il primato col Villaperuccio che con risultato tennistico (6-0) ha affondato il Villacidro Soccer. «Dopo tre anni di stop, causa strascichi della pandemia», esordisce il presidente del Teulada Gianni Mocci, ex bomber di Iglesias (Eccellenza), Carbonia e dello stesso Teulada in Promozione, «l’estate scorsa abbiamo ricreato la squadra grazie soprattutto al tecnico Ivan Troga ed a tutti i ragazzi del posto che hanno voluto indossare la maglia gialloblù. Giocatori che sono tutti di Teulalda ad eccezione dell’argentino Bonacalaza, arrivato in paese per motivi di lavoro e subito ambientatosi. Il nostro è un gruppo di amici», continua, «che hanno sposato il nostro progetto. Ne fanno parte anche giocatori di categorie superiori, come Pinna e Melis, con un passato al Santadi, che hanno fatto una scelta di cuore, e diversi giovani promettenti come i fratelli Brontu. L’obiettivo? C’è grande entusiasmo e questo fa piacere. Cercheremo di far bene», chiude Mocci, «consapevoli che ci sono avversari ben attrezzati come Villaperucciu, Uta, Carloforte e lo stesso Barbusi».

Nel girone B, in testa la coppia Mulilu Becciu e Soleminis. I cagliaritani non hanno disputato l’incontro col Real Parteolla, mentre gli uomini di Paolo Nonnis hanno vinto (3-1) con la Polisportiva San Giorgio. Un gradino sotto il Calcio Kalagonis (ha riposato) ed il Villasalto che ha battuto il Muravera. Nel gruppo C, viaggia spedito l’Oratorio Terralba che ha avuto la meglio (1-0) nel testa coda col Colonia Julia. Perde terreno il Barbagia Sport battuto (2-1) dalla Narboliese e raggiunto al secondo posto dal Siamanna. Nel girone E, inarrestabile la corsa del Monte Muros che a Sassari affossa (0-7) la Gymnasium. La Morese si è aggiudicata (1-2) lo scontro per la seconda piazza col Nughedu. Cade in casa l’Ebadottu Carlo Fresu, trafitto (0-3) dalla Nulese. Ne approfitta il Turalva che col successo (3-1) con La Tulese balza nel terzo gradino.

Nel girone F, c’è la regina del torneo: la Viddalbese rispetta il pronostico vincendo (0-7) col Monserrato. Si tratta della decima vittoria su altrettante gare. La Turristana conquista l’intera posta nella trasferta col Marzo Lepri Torres e sale in seconda posizione, complice il pareggio del Deportivo Baddelonga contro il Santa Lucia Sennori. Nel gruppo G, ancora un punto divide Aletico Tomi’s Oschiri e Loiri, vittoriose, con lo stesso risultato (1-3) rispettivamente contro Aggius e Rudalza.

© Riproduzione riservata