Il Mulinu Becciu si riprende la testa del girone B di Terza categoria.

La squadra dell’omonimo quartiere di Cagliari ha battuto (2-1) in rimonta il Belvedere Villasalto nella partita di cartello dell’ottava giornata di ritorno. Tre punti che hanno permesso ai cagliaritani, che hanno anche una partita in meno, di scavalcare in vetta il Calcio Kalagonis (che ha riposato) e evitare il sorpasso proprio del Villasalto, ora staccato di cinque punti. «Abbiamo chiuso il primo tempo sotto di una rete», esordisce il tecnico del Mulinu Becciu, Franco Schirru. «Nella ripresa siamo riusciti a ribaltare il risultato concretizzando due delle numerose occasioni create. Una vittoria meritata. La nostra è una squadra che va sempre alla ricerca del bel gioco». Le reti di Bodano e Cardu. Al termine della stagione mancano cinque giornate. «Ce la giocheremo col Calcio Kalagonis».

La società nasce nel 2019 ma la prima squadra è presente dal 2022. Il presidente è Sandro Demurtas, il vice Luca Schirru e fanno parte della società anche Franco Schirru e Corrado Grimani. «La prima stagione non è andata benissimo. La seconda molto meglio con un gran girone di ritorno. L’estate scorsa», continua Schirru, «abbiamo rinforzato un gruppo in crescita con cinque nuovi innesti. L’obiettivo, non ci nascondiamo, è il salto di categoria». Resta il problema del campo: «Facciamo tanti sacrifici per sostenere le spese per l’affitto. Lo abbiamo a disposizione un’ora il martedì e il giovedì e la domenica per le gare casalinghe. Dispiace perché queste strutture – conclude Schirru, in passato presidente per sette anni della Polisportiva 444 – dovrebbero essere messe completamente a disposizione dei ragazzi del quartiere. Facciamo soprattutto un lavoro sociale. Ora sta anche rispondendo il quartiere».

Nel girone A, il Teulada non approfitta del turno di risposo della capolista Villaperuccio e resta a due punti dalla vetta. La squadra Ivan Troga è stata travolta (1-6) dal Carloforte di Nicola Lazzaro. A segno per i rossoblù Obino (doppietta), Pintus (doppietta), Arrais e Cincotti.

Nel girone D, continua la corsa di avvicinamento alla Seconda per l’Oratorio Terralba che ha piegato (3-0) il Sili. La Narboliese, bloccata (2-2) dal Siamanna, è ora a -14.

Nel gruppo E, Monte Muros corsaro (1-2) sul campo del Nughedu. Poker del Turalva contro l’Ebadottu Carlo Fresu.

Nel girone F, il Cus Sassari blocca (0-0) la capolista Viddalbese e il vantaggio sulla Turritana, che ha superato (4-1) il Monserrato, si riduce a dodici punti, sempre tanti.

Nel girone G, la prima sconfitta (0-2) stagionale per l’Atletico Tomi’s Oschiri è opera del Rudalza. Il Loiri espugna il campo della Loculese e si riporta a -3.

