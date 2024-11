Il Calcio Kalagonis protagonista nel girone B di Terza categoria. La squadra di Marcello Matta è ad un solo punto dalla capolista Mulinu Becciu che ha però una partita in meno in virtù del rinvio dell’incontro con la Burcerese. I rossoneri, sabato scorso, hanno vinto a Samatzai contro il Santa Lucia Barrali. Ottimo avvio degli uomini di Matta che hanno sbloccato il risultato al 5’ con Locci su assist di Pittiu. Al 33’ il raddoppio ancora con Locci, bravo a ribadire in rete una corta respinta del portiere di casa su tiro di Tuveri. Nella ripresa, al 43’ il tris firmato dall’ex Villasimius Ignazio Sanna che dopo aver vinto un contrasto in mezzo al campo, si è involato verso la porta e ha spedito la palla sull’angolino.

«Da questa stagione la denominazione della società è Calcio Kalagonis -dice il presidente Stefano Ballocco – che sostituisce la precedente, Amatori Calcio Kalagonis. Infatti, fondata nel 2014, la squadra giocava nel torneo amatori Uisp. C’era stata anche una partentisi con la Figc partecipando anche alla Seconda categoria. Dall'estate scorsa ripartiamo con un nuovo statuto e un nuovo nome. L’obiettivo è disputare un campionato di vertice e divertirci. Siamo un gruppo di amici che ci frequentiamo anche fuori dal campo». Con gli stessi punti del Calcio Kalagonis c’è anche il Belvedere Villasalto, vittorioso in trasferta con l’United Guasila.

Nel girone A, la capolista Barbusi si è imposta sul campo del San Biagio Villasor. Il Teulada ha piegato il Siliqua restando a due lunghezze. Mentre il Villaperucciu ha travolto e sorpassato in terza posizione l’Atletico Uta.

Nel gruppo C, il Mogorella, primo della classe, grazie alla vittoria con un mai domo Colona Julia, stacca il Barbagia Sport, fermato sul campo dell’Arcidano Calcio. Si avvicina alla seconda piazza l’Oratorio Terralba in virtù del successo contro il Monterra.

Ne girone E si è giocata la sesta giornata. Il Monte Muros, con i tre punti a tavolino col New Codrongianos, è adesso solo in testa. Frena la corsa, l’Ebadottu Carlo Fresu travolto ed agganciato in seconda posizione dal Nughedu. Con gli stessi punti di Ebadottu e Nughedu pure il Turalva che ha rifilato un poker al Gymnasium Sassari.

Anche nel gruppo F ora c’è ora una squadra al comando. E’ la Viddalbese, sabato scorso corsara sul campo del Sant’Orosola. La Turttiana cade contro il Cus Sassari e viene raggiunta nella seconda pizza proprio dai sassaresi.

Infine, nel gruppo C nulla cambia nelle prime tre posizioni. Il Loiri ha conquistato la sesta vittoria su altrettante gare battendo la Juventude Luras. A due lunghezze sempre l’Atletico Tomi’s Oschiri che ha incassato l’intero bottino contro la Loculese. Al terzo posto l’Audax Padru.

© Riproduzione riservata