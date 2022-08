Calcio-Eccellenza

Tanti i volti nuovi in rosa, compreso qualche cavallo di ritorno dopo esperienze lontano dal Lixius. Primo fra tutti Mario Masia, il neo tecnico che torna a casa dopo l’avventura sulla panchina dell’Idolo. Ma anche il portiere della “quasi” Serie C Cosimo La Gorga, che è tornato in Ogliastra dopo l’esperienza a Budoni