All'indomani della vendita della società, annunciata ieri dal Gruppo Volpi, l'Arzachena perde i pezzi: si dimette l'allenatore Marco Nappi.

Il tecnico, arrivato nell'estate del 2021, ha salutato la squadra biancoverde dopo che solo poche settimane fa, al termine dei playoff di Serie D, aveva annunciato che sarebbe rimasto. "Abbiamo vissuto due stagioni bellissime", scrive il tecnico, "nelle quali siamo arrivati a giocarci la promozione tramite i playoff per due anni. L'unico rammarico è non essere riuscito a fare quel passo in più, ma non ho rimpianti perché ho dato tutto me stesso per questa società. Ringrazio per l'opportunità che mi è stata data, ringrazio ogni ragazzo che ho avuto il piacere di allenare, la città e i tifosi biancoverdi per avermi fatto sentire a casa". Sul futuro dell'Arzachena, dopo l'annuncio della volontà di cedere la società, ora si attendono nuovi sviluppi e c'è incertezza su come andrà a finire visto che la proprietà ha detto senza mezzi termini di voler lasciare e subito. Ma non sarà Nappi a guidare i biancoverdi, in ogni caso.

