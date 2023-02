Cinque i tennisti sardi che hanno partecipato all'Open 1400 sui campi del Tc Pietra di Pietra Ligure. Al circolo savonese, stop nei 16esimi di finale del tabellone finale maschile per il 2.6 della Torres Tennis Matteo Mura, che è entrato in gioco nel secondo turno battendo 6-4, 6-1 il 2.8 ligure Edoardo Podestà, per poi regolare 6-1, 6-3 il pariclassifica piemontese Pietro Moine e fermarsi contro la testa di serie numero 6, il 2.4 lombardo Simone Marco Cavalleri, vincente 7-5, 6-1.

Stesso risultato per il 2.6 del Tc A.Novelli La Maddalena Leonardo Mazzucchelli, che ha saltato il primo turno, per poi superare 6-4, 6-3 il 3.1 padrone di casa Lorenzo Traverso e 6-7, 6-2, 6-0 il 2.6 genovese Nicolò Lippolis. Nei 16esimi, il numero 7 del tabellone, il 2.4 lombardo Lorenzo Comino, si è imposto 3-6, 6-4, 6-1.

Nel tabellone femminile, ottavi di finale per la 2.7 torresina Carolina Cicu, che ha fatto il suo esordio battendo 6-3, 6-4 la pariclassifica toscana Valentina Carolina Tardelli, per poi cedere 7-5, 6-3 davanti alla numero 4 del seeding, la 2.5 del circolo ospitante Carlotta Vivaldi.

Stop allo stesso turno anche per la 3.1 della Torres Roberta Sechi, che ha comunque vinto quattro match: dopo aver superato il tabellone di Terza categoria regolando 6-0, 6-2 la 3.2 piemontese Eleonora Tranchero, ha messo in fila la 2.8 ligure Emilia Lu Knapik (5-7, 7-5, 6-1), la 2.8 astigiana Elene Tola (7-6, 6-1) e la 2.7 toscana Victoria Lanteri Monaco (6-4, 1-6, 6-0). La sconfitta è arrivata (7-5, 6-2) contro la testa di serie numero 6 Alessia Bellotti, 2.5 piemontese.



Falsa partenza per la 2.6 del Geovillage Sporting Club Ludovica Mazzucchelli, che ha perso il suo primo match nei 16esimi di finale, 3-6, 7-5, 7-6 contro la 3.2 ligure Gloria Salerno.

