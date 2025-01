Prosegue lo spettacolo dell'Open Bnl che si sta disputando sui campi in terra battuta del Tc Cagliari e che assegna punti utili per accedere alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia a maggio. A fine circuito, i migliori 19 uomini e altrettante donne accederanno al tabellone del torneo che si disputerà al Foro Italico alla vigilia delle qualificazioni dell'Atp Master 1000 e del Wta 1000.

Primi match per il main draw maschile a Monte Urpinu, con quattro tennisti sardi che superano il primo ostacolo.

Nei derby sardi di giornata, Edoardo Carcangiu (Tc 70 Oristano) batte 6-1, 6-4 Carlo Piredda (Ct Decimomannu), Christian Musselli (Tc Terranova)) regola 6-0, 6-4 Paolino Spano (Tc Cagliari) e Davide Bocchini (Tc Cagliari) approfitta del ritiro sul risultato di un set pari (0-6, 7-5) di Gabriele Cossu (Tc 70 Oristano). Il forfait di Davide Salis (Ct Le Serre Quartucciu) lancia al secondo turno Davide Vargiu (Tc Terranova)

Sconfitte invece per Alessio Di Martino del Ct Decimomannu (6-2, 7-5 dal catanese Luigi Barbagallo), per Ludovico Dodero del circolo ospitante (che non conquista giochi contro il trevigiano Matteo Meneghetti) e per Cristian Pilia, sempre del Tc Cagliari (7-5, 6-2 dal romano Filippo Lancieri).

Nel tabellone intermedio 2.6 femminile, Sara Farci (Ct Decimomannu) la spunta 6-3, 3-6, 6-4 sull'imolese Alice Stella. Avanti senza giocare due portacolori del circolo di Monte Urpinu, Carlotta Lehner e Sara Festa, grazie ai forfait, rispettivamente, della tarantina Marina Narciso e della napoletana Sara Aversa.

Sconfitte per Sofia Corona dello Sporting Ct Quartu (6-4, 6-2 dalla faentina Emma Baldassari), per Alessandra Pezzulla del Ct Decimomannu (6-0, 6-1 dalla napoletana Sofia Santoro) e per Giorgia Rosa Rossi del Tc Arzachena (6-2, 6-0 dalla genovese Ginerva Grande).

© Riproduzione riservata