Il Pala Pirastu e il Pala Coni “A” hanno aperto le porte al WTT Feeder Series, che ha fatto tappa per la prima volta a Cagliari e per la seconda volta in Italia. Sono presenti dieci top 100, cinque nel tabellone maschile, altrettante in quello femminile. Da una parte Chang Yu-An di Taipei, numero 80 del ranking mondiale, l’indiano Harmeet Desi (88), il belga Martin Allegro (90), il francese Lilian Bardet (94) e il norvegese Borger Haug (98).

Nel torneo femminile la giapponese Sakura Iokoi (55), l’indiana Yashaswini Ghorpade (87), la turca Sibel Altinkaya (96), e le italiane Giorgia Piccolin (71, testa di serie numero due) e Deborah Vivarelli (95, quarta testa di serie).

Ieri sono iniziate le qualificazioni del singolare maschile. Gli atleti che militano nelle squadre sarde, Marco Cappuccio del Norbello, Federico Vallino Costassa e il rumeno Mihai Rosca della Marcozzi, Mattias Mongiusti (Nulvi) hanno beneficiato di un bye nel primo turno, come Izzo, Giovannetti e Trevisan. Nella prima parte del secondo turno va avanti Cappuccio, che ha battuto il bielorusso Yarashenka 3-1, imitato da Giovannetti vittorioso sul sanmarinese Giardi. Fuori Izzo per mano del coreano Xuqi Lin. Stamattina ultime partite del secondo turno, con il derby tra Vallino Costassa e Mongiusti, vinto dal primo in quattro set. Eliminati Rosca e Allegranza, va avanti Trevisan, 3-0 allo svizzero Vepa.

Terzo turno nel pomeriggio. Solo Trevisan accede al tabellone principale battendo il francese Cavaille, che poche ore prima aveva eliminato Rosca. Restano fuori Cappuccio e Vallino Costassa. L’atleta del Norbello è stato eliminato in tre set dal coreano Jungwon Seo. Vallino è stato a un passo dall’accesso al main draw, avanti due set con l’austriaco Zhenlong Liu, è stato rimontato, nel quinto ha avuto tre match point ma dal 10-7 ha subito un parziale decisivo di 5-0. Eliminato anche Giovannetti.

Domani alle 10 partono gli ottavi di finale del doppio misto con la coppia Oyebode e Monfardini testa di serie numero quattro. Al via anche il doppio maschile con il duo Rossi e Oyebode, seconda testa di serie e il singolare femminile con sei atlete che militano nelle squadre sarde. Nel pomeriggio via al tabellone principale del singolare maschile con Rossi e Oyebode, ed agli ottavi di finale del doppio femminile.

© Riproduzione riservata