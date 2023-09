Campionati di tennistavolo al via, sbocco naturale di una stagione cominciata nell’Isola dai tornei di Sassari e Muravera e dal primo turno della Europe Cup. Da oggi e sino a domenica si giocano le partite della prima giornata dei campionati di serie A1 maschile e femminile. Primo concentramento, con doppio turno, della serie A2 femminile, mentre la A2 maschile parte la prossima settimana.

Sette squadre nella A1 maschile, con Marcozzi e Norbello. Alle promozioni di Bagnolese e Prato è seguito il ritiro del TT Genova. Ancora più “magra” la A1 femminile, dove non sono previste retrocessioni. Sei squadre, dopo le rinunce di Bagnolese e Clementina Jesi, la metà sarde con Muravera, Norbello e Quattro Mori.

A1 MASCHILE

La prima squadra in campo è il Norbello, che domani sera ospita il Messina, finalista scudetto nella scorsa stagione. Nel trio che scenderà in campo guidato dal confermato coach Mokropolov, non dovrebbero esserci novità rispetto alla scorsa stagione, con l’argentino Alto, Cappuccio e il portoghese Diogo Carvalho.

Domenica è il momento della Marcozzi, a Napoli con il Sant’Espedito. Massimo Ferrero guiderà una squadra rivoluzionata, dove sono stati confermati il cubano Campos e il portoghese Enio Mendes. A Napoli Campos sarà schierato con il cinese Sun Shiyu, 23 anni, l’ultimo campionato in Polonia, e l’italo brasiliano Humberto Mahnani, 34 anni. Ferrero potrà contare anche sul diciottenne torinese Federico Vallino Costassa, numero 12 d’Italia, e lo svedese Viktor Brodd, scudetti vinti in Svezia, Spagna e Olanda.

A1 FEMMINILE

Stasera apre la stagione il Muravera che gioca a Bolzano contro il Sud Tirol. Per la stagione il coach Oyebode avrà a disposizione sei giocatrici. Le confermate, le artefici della salvezza nella scorsa stagione, Valentina Roncallo (numero 4 d’Italia), Miriam Carnovale (numero 11) e Olga Vorobeva. Si sono aggiunte la russa Olga Vishnyakova, soddisfacente nel turno di Europe Cup, e Roxana Istrate.

Sabato il primo derby della stagione, Norbello-Quattro Mori con molte novità nelle squadre guidate rispettivamente da Colucci e Curcio. Il Norbello ha confermato la russa Iana Noskova, en plein di vittorie nell’ultima stagione, e Veronica Mosconi, numero 8 nel ranking italiano. Arrivano dalla Polonia Aleksandra Falarz, 27 anni, e dalla Russia la giovane (19 anni) Vlada Voronina.

Quattro Mori, con l’Europe Cup in bella evidenza nella bacheca, si presenta con Tania Plaian unica reduce della formazione che ha trionfato in Europa. Andreea Dragoman è andata a Castelgoffredo per raggiungere il capitano della nazionale rumena Szocs. Edem Offiong gioca in Spagna. Ad affiancare Plaian ci sono Arianna Barani, numero 10 d’Italia, la cinese Wu Xinxin, 21 anni, e la promessa russa Elizabet Abraamian, 20 anni.

A2 FEMMINILE

Cinque squadre sarde al via nel primo concentramento in programma domenica. Nel girone B c’è il Norbello Blu che a Lozza, in provincia di Varese, affronterà TT Torino e Regaldi Novara. Quattro Mori nel girone C dove a Carrara avrà di fronte Senigallia e Athletic Club. Muravera, Norbello Giallo e la neopromossa TT Sassari sono insieme nel girone D, primo turno a Molfetta. In programma Muravera-Molfetta, TT Sassari-Enna, Norbello Giallo-Ennio Cristofaro, TT Sassari-Molfetta e il derby Muravera-Norbello Giallo.

© Riproduzione riservata