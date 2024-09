Prima giornata dei campionati di tennistavolo. La stagione a squadre 2024-25 inizia tra rinvii e ingorghi. Già rinviate due partite, dopo un anticipo di giovedì si gioca da oggi a martedì, dove trovano spazio due partite della seconda giornata e una della quinta.

Due squadre sarde tra le otto della A1 maschile, Marcozzi e Norbello. Resta a sei squadre la A1 femminile, senza retrocessioni e con quattro formazioni sarde. Muravera, Norbello, Quattro Mori e TT Sassari. La Serie A2 maschile, con Marcozzi “B”, Muravera e Santa Tecla Nulvi, inizia il 12 ottobre.

Serie A1 maschile. Subito rinviata al 9 ottobre Marcozzi-Carrara, in programma mercoledì scorso. Spicca l’inedito derby Norbello-TT Sassari, in programma stasera nella Palestra di via Azuni (ore 17). Nella squadra di casa affidata ancora al russo Sergej Mokropolov, confermati Gaston Alto e Marco Antonio Cappuccio. Torna l’ucraino Yaroslaw Zhmudenko per sostituire Diogo Carvalho che lascia dopo tre stagioni. Il quarto giocatore è l’italo argentino Nicolas Galvano. Nel TT Sassari del coach Mario Santona la rosa è composta dallo slovacco Lubomir Pistej, il russo Sadi Ismailov, Alessandro Baciocchi, Andrea Puppo e il nigeriano Ganiyu Ashimiyu.

A1 femminile. Era in calendario mercoledì scorso, ma è stata rinviata Quattro Mori-Sud Tirol. Oggi nella Palestra di Via Azuni (ore 17) apre il derby Norbello-Muravera. Novità nella squadra di casa, a partire dalla panchina dove siede Olga Dzelinska, che torna a Norbello dopo le due stagioni dal 2010. Ha a disposizione la ceca Hana Matelova (72 al mondo), la slovena Ana Tofant, un passato a Cortemaggiore, la polacca Magdalena Sikorska (rientrata a Norbello). Confermate Alexandra Falarz e Tan Wenling.

Esordio di fuoco per il TT Sassari, opposto stasera nel Palestra di Corso Cossiga (ore 16), alle campionesse d’Italia del Castelgoffredo. La squadra è affidata ad Ana Brzan che può contare sulle confermate Fatimo Bello e Ana Rozanova e le nuove arrivate, la rumena Teodora Simon e la portoghese Tatiana Garnova.

La seconda giornata inizia lunedì con l’anticipo Castelgoffredo-Norbello. Quasi in contemporanea il derby TT Sassari-Muravera, nella Palestra di Corso Cossiga, che anticipa la quinta di andata. Il Muravera torna in campo martedì alla Palestra Cuccu per un altro derby, con il Quattro Mori, anticipo del secondo turno.

Serie A2 femminile. Primo concentramento e prime due giornate di campionato. Norbello Blu e Quattro Mori, incluse nel girone B, giocano domenica a Torino. Il girone C anticipa a sabato le partite in programma a Bagnolo San Vito, nel mantovano. Impegnate le due squadre del Muravera. Domenica il Girone D, con Norbello Giallo e TT Sassari, nel reatino, a Borgorose.

